TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OATi
MATURITE 01/03/28
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 516 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 2,146 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 96,44%
% SERVI AU PRIX LIMITE 52,78%
TAUX MOYEN PONDERE 1,11%
A COMPARER A 0,86%
EN DATE DU 16/05/24
DATE DE REGLEMENT 22/07/24
OATei
MATURITE 01/03/29
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 812 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 2,482 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 96,65%
% SERVI AU PRIX LIMITE 65,52%
TAUX MOYEN PONDERE 0,84%
A COMPARER A 0,57%
EN DATE DU 16/05/24
DATE DE REGLEMENT 22/07/24
OATei
MATURITE 25/07/34
COUPON 0,60%
VOLUME ADJUGE 768 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 2,250 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 97,31%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,88%
A COMPARER A 0,60%
EN DATE DU 18/04/24
DATE DE REGLEMENT 22/07/24
OATei
MATURITE 25/07/53
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 400 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,290 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 77,85%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,98%
A COMPARER A 1,01%
EN DATE DU 20/06/24
DATE DE REGLEMENT 22/07/24
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