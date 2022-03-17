TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation
information fournie par Reuters17/03/2022 à 11:57
PARIS, 17 mars (Reuters) - Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OATei*
MATURITE 25/07/31
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 788 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,651 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 117,17%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -1,59%
A COMPARER A -1,20%
EN DATE DU 17/02/22
DATE DE REGLEMENT 21/03/22
OATei*
MATURITE 25/07/36
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 531 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,212 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 120,30%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -1,19%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 21/03/22
OATei*
MATURITE 25/07/53
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 164 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 452 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 139,68%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,98%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 21/03/22
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