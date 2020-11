Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation Reuters • 19/11/2020 à 11:57









PARIS, 19 nov. (Reuters) - Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor: OATei* MATURITE 01/03/26 COUPON 0,10% VOLUME ADJUGE 644 MLNs EUROS VOLUME DEMANDE 2,450 MDS EUROS DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO PRIX LIMITE 107,64% % SERVI AU PRIX LIMITE 100,00% TAUX MOYEN PONDERE -1,29% A COMPARER A -1,12% EN DATE DU 17/09/20 DATE DE REGLEMENT 23/11/20 OATi* MATURITE 01/03/36 COUPON 0,10% VOLUME ADJUGE 432 MLNs EUROS VOLUME DEMANDE 1,788 MD EUROS DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO PRIX LIMITE 117,13% % SERVI AU PRIX LIMITE 100,00% TAUX MOYEN PONDERE -0,94% A COMPARER A -0,91% EN DATE DU 15/10/20 DATE DE REGLEMENT 23/11/20 OATei* MATURITE 25/07/36 COUPON 0,10% VOLUME ADJUGE 424 MLNs EUROS VOLUME DEMANDE 1,350 MD EUROS DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO PRIX LIMITE 121,35% % SERVI AU PRIX LIMITE 40,00% TAUX MOYEN PONDERE -1,14% A COMPARER A -0,99% EN DATE DU 20/08/20 DATE DE REGLEMENT 23/11/20

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.