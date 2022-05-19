TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation
information fournie par Reuters19/05/2022 à 11:57
PARIS, 19 mai (Reuters) - Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OATei*
MATURITE 25/07/31
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 738 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 2,049 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 112,43%
% SERVI AU PRIX LIMITE 53,03%
TAUX MOYEN PONDERE -1,18%
A COMPARER A -1,63%
EN DATE DU 21/04/22
DATE DE REGLEMENT 23/05/22
OATi*
MATURITE 01/03/32
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 527 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,300 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 112,48%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -1,11%
A COMPARER A -1,01%
EN DATE DU 17/02/22
DATE DE REGLEMENT 23/05/22
OATi*
MATURITE 01/03/36
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 232 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 653 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 113,79%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,85%
A COMPARER A -1,06%
EN DATE DU 21/04/22
DATE DE REGLEMENT 23/05/22
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