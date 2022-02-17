TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation
information fournie par Reuters17/02/2022 à 11:59
PARIS, 17 févr. (Reuters) - Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OATei*
MATURITE 25/07/31
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 729 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,798 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 113,08%
% SERVI AU PRIX LIMITE 50,48%
TAUX MOYEN PONDERE -1,20%
A COMPARER A -1,50%
EN DATE DU 20/01/22
DATE DE REGLEMENT 21/02/22
OATi*
MATURITE 01/03/32
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 499 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,294 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 111,72%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -1,01%
A COMPARER A -1,33%
EN DATE DU 20/01/22
DATE DE REGLEMENT 21/02/22
OATi*
MATURITE 01/03/36
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 270 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,075 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 114,53%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,87%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 21/02/22
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