 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
6 979.98
+0.22%
  2. Aide
    2. Espace Client
  2. Aide
    2. Espace Client
CAC 40
6 979.98
+0.22%
Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation
information fournie par Reuters17/02/2022 à 11:59

PARIS, 17 févr. (Reuters) - Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OATei*

MATURITE 25/07/31

COUPON 0,10%

VOLUME ADJUGE 729 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 1,798 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 113,08%

% SERVI AU PRIX LIMITE 50,48%

TAUX MOYEN PONDERE -1,20%

A COMPARER A -1,50%

EN DATE DU 20/01/22

DATE DE REGLEMENT 21/02/22

OATi*

MATURITE 01/03/32

COUPON 0,10%

VOLUME ADJUGE 499 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 1,294 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 111,72%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE -1,01%

A COMPARER A -1,33%

EN DATE DU 20/01/22

DATE DE REGLEMENT 21/02/22

OATi*

MATURITE 01/03/36

COUPON 0,10%

VOLUME ADJUGE 270 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 1,075 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 114,53%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE -0,87%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 21/02/22

Inflation
© 2022 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.