TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation
Reuters•17/09/2020 à 12:00
PARIS, 17 sept. (Reuters) - Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OATei*
MATURITE 01/03/26
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 624 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 2,222 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 106,85%
% SERVI AU PRIX LIMITE 20,00%
TAUX MOYEN PONDERE -1,12%
A COMPARER A -0,98%
EN DATE DU 16/07/20
DATE DE REGLEMENT 21/09/20
OATei*
MATURITE 25/07/30
COUPON 0,70%
VOLUME ADJUGE 448 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,571 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 119,22%
% SERVI AU PRIX LIMITE 64,00%
TAUX MOYEN PONDERE -1,14%
A COMPARER A -0,57%
EN DATE DU 20/05/20
DATE DE REGLEMENT 21/09/20
OATei*
MATURITE 25/07/47
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 177 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 712 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 130,98%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,91%
A COMPARER A -0,75%
EN DATE DU 16/07/20
DATE DE REGLEMENT 21/09/20
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|31.535
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|-10.02%
|4.175
|+2.45%
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