TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation
information fournie par Reuters18/11/2021 à 11:57
PARIS, 18 nov. (Reuters) - Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OATei*
MATURITE 01/03/26
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 565 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,925 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 111,28%
% SERVI AU PRIX LIMITE 25,20%
TAUX MOYEN PONDERE -2,38%
A COMPARER A -2,29%
EN DATE DU 21/10/21
DATE DE REGLEMENT 22/11/21
OATi*
MATURITE 01/03/28
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 573 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,421 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 112,65%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -1,79%
A COMPARER A -1,71%
EN DATE DU 19/08/21
DATE DE REGLEMENT 22/11/21
OATei*
MATURITE 25/07/30
COUPON 0,70%
VOLUME ADJUGE 608 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,387 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 125,70%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -1,99%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 22/11/21
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