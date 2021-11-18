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TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation
information fournie par Reuters18/11/2021 à 11:57

PARIS, 18 nov. (Reuters) - Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OATei*

MATURITE 01/03/26

COUPON 0,10%

VOLUME ADJUGE 565 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 1,925 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 111,28%

% SERVI AU PRIX LIMITE 25,20%

TAUX MOYEN PONDERE -2,38%

A COMPARER A -2,29%

EN DATE DU 21/10/21

DATE DE REGLEMENT 22/11/21

OATi*

MATURITE 01/03/28

COUPON 0,10%

VOLUME ADJUGE 573 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 1,421 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 112,65%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE -1,79%

A COMPARER A -1,71%

EN DATE DU 19/08/21

DATE DE REGLEMENT 22/11/21

OATei*

MATURITE 25/07/30

COUPON 0,70%

VOLUME ADJUGE 608 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 1,387 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 125,70%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE -1,99%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 22/11/21

Inflation
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