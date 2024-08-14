TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OATei
MATURITE 01/03/29
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 737 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 2,055 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 97,09%
% SERVI AU PRIX LIMITE 46,32%
TAUX MOYEN PONDERE 0,75%
A COMPARER A 0,84%
EN DATE DU 18/07/24
DATE DE REGLEMENT 19/08/24
OATi
MATURITE 01/03/36
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 665 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,649 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 90,06%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,01%
A COMPARER A 1,02%
EN DATE DU 20/06/24
DATE DE REGLEMENT 19/08/24
OATei
MATURITE 25/07/36
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 297 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,164 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 90,48%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,94%
A COMPARER A 1,03%
EN DATE DU 20/06/24
DATE DE REGLEMENT 19/08/24
OATei
MATURITE 25/07/53
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 300 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 728 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 77,18%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,01%
A COMPARER A 0,98%
EN DATE DU 18/07/24
DATE DE REGLEMENT 19/08/24
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