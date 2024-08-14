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TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation
information fournie par Reuters 14/08/2024 à 12:00

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OATei

MATURITE 01/03/29

COUPON 0,10%

VOLUME ADJUGE 737 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 2,055 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 97,09%

% SERVI AU PRIX LIMITE 46,32%

TAUX MOYEN PONDERE 0,75%

A COMPARER A 0,84%

EN DATE DU 18/07/24

DATE DE REGLEMENT 19/08/24

OATi

MATURITE 01/03/36

COUPON 0,10%

VOLUME ADJUGE 665 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 1,649 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 90,06%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 1,01%

A COMPARER A 1,02%

EN DATE DU 20/06/24

DATE DE REGLEMENT 19/08/24

OATei

MATURITE 25/07/36

COUPON 0,10%

VOLUME ADJUGE 297 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 1,164 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 90,48%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 0,94%

A COMPARER A 1,03%

EN DATE DU 20/06/24

DATE DE REGLEMENT 19/08/24

OATei

MATURITE 25/07/53

COUPON 0,10%

VOLUME ADJUGE 300 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 728 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 77,18%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 1,01%

A COMPARER A 0,98%

EN DATE DU 18/07/24

DATE DE REGLEMENT 19/08/24

Inflation
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