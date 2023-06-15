TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation
information fournie par Reuters15/06/2023 à 11:56
PARIS, 15 juin (Reuters) - Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OATei*
MATURITE 01/03/29
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 669 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 2,099 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 97,61%
% SERVI AU PRIX LIMITE 13,71%
TAUX MOYEN PONDERE 0,52%
A COMPARER A 0,28%
EN DATE DU 17/05/23
DATE DE REGLEMENT 19/06/23
OATei*
MATURITE 25/07/31
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 600 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,468 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 97,09%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,46%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 19/06/23
OATei*
MATURITE 25/07/53
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 230 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 718 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 85,48%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,62%
A COMPARER A 0,60%
EN DATE DU 17/05/23
DATE DE REGLEMENT 19/06/23
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