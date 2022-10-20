TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation
information fournie par Reuters20/10/2022 à 11:58
PARIS, 20 oct. (Reuters) - Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OATi*
MATURITE 01/03/36
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 509 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,279 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 93,38%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,61%
A COMPARER A 0,21%
EN DATE DU 16/06/22
DATE DE REGLEMENT 24/10/22
OATei*
MATURITE 25/07/36
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 646 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,491 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 91,15%
% SERVI AU PRIX LIMITE 22,92%
TAUX MOYEN PONDERE 0,76%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 24/10/22
OATei*
MATURITE 25/07/53
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 345 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 838 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 85,32%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,61%
A COMPARER A 0,12%
EN DATE DU 15/09/22
DATE DE REGLEMENT 24/10/22
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