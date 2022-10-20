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TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation
information fournie par Reuters20/10/2022 à 11:58

PARIS, 20 oct. (Reuters) - Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OATi*

MATURITE 01/03/36

COUPON 0,10%

VOLUME ADJUGE 509 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 1,279 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 93,38%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 0,61%

A COMPARER A 0,21%

EN DATE DU 16/06/22

DATE DE REGLEMENT 24/10/22

OATei*

MATURITE 25/07/36

COUPON 0,10%

VOLUME ADJUGE 646 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 1,491 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 91,15%

% SERVI AU PRIX LIMITE 22,92%

TAUX MOYEN PONDERE 0,76%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 24/10/22

OATei*

MATURITE 25/07/53

COUPON 0,10%

VOLUME ADJUGE 345 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 838 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 85,32%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 0,61%

A COMPARER A 0,12%

EN DATE DU 15/09/22

DATE DE REGLEMENT 24/10/22

Inflation
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