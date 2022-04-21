TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation
information fournie par Reuters21/04/2022 à 11:56
PARIS, 21 avr. (Reuters) - Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OATei*
MATURITE 25/07/31
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 732 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,808 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 117,40%
% SERVI AU PRIX LIMITE 49,41%
TAUX MOYEN PONDERE -1,63%
A COMPARER A -1,59%
EN DATE DU 17/03/22
DATE DE REGLEMENT 25/04/22
OATi*
MATURITE 01/03/36
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 507 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,293 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 117,36%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -1,06%
A COMPARER A -0,87%
EN DATE DU 17/02/22
DATE DE REGLEMENT 25/04/22
OATei*
MATURITE 25/07/53
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 259 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 648 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 133,04%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,83%
A COMPARER A -0,98%
EN DATE DU 17/03/22
DATE DE REGLEMENT 25/04/22
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