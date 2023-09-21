TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation
information fournie par Reuters21/09/2023 à 11:56
PARIS, 21 sept. (Reuters) - Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OATei*
MATURITE 01/03/29
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 651 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,995 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 97,44%
% SERVI AU PRIX LIMITE 52,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,57%
A COMPARER A 0,52%
EN DATE DU 15/06/23
DATE DE REGLEMENT 25/09/23
OATi*
MATURITE 01/03/32
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 609 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,707 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 95,99%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,58%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 25/09/23
OATei*
MATURITE 25/07/38
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 488 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,677 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 89,96%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,82%
A COMPARER A 0,75%
EN DATE DU 17/08/23
DATE DE REGLEMENT 25/09/23
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer