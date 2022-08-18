TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation
information fournie par Reuters18/08/2022 à 11:57
PARIS, 18 août (Reuters) - Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OATei*
MATURITE 25/07/27
COUPON 1,85%
VOLUME ADJUGE 650 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,390 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 119,30%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -1,87%
A COMPARER A -0,79%
EN DATE DU 16/06/22
DATE DE REGLEMENT 22/08/22
OATi*
MATURITE 01/03/32
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 101 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 464 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 110,27%
% SERVI AU PRIX LIMITE 40,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,93%
A COMPARER A -1,11%
EN DATE DU 19/05/22
DATE DE REGLEMENT 22/08/22
OATei*
MATURITE 25/07/32
COUPON 3,15%
VOLUME ADJUGE 249 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 705 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 143,65%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -1,02%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 22/08/22
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