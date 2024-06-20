TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OATei
MATURITE 25/07/27
COUPON 1,85%
VOLUME ADJUGE 902 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 2,049 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 102,85%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,90%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 24/06/24
OATi
MATURITE 01/03/36
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 492 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,371 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 89,78%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,02%
A COMPARER A 0,69%
EN DATE DU 21/03/24
DATE DE REGLEMENT 24/06/24
OATei
MATURITE 25/07/36
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 553 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,643 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 89,47%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,03%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 24/06/24
OATei
MATURITE 25/07/53
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 300 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,017 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 77,04%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,01%
A COMPARER A 0,74%
EN DATE DU 16/05/24
DATE DE REGLEMENT 24/06/24
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer