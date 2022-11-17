TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation
information fournie par Reuters17/11/2022 à 11:59
PARIS, 17 nov. (Reuters) - Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OATei*
MATURITE 25/07/31
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 837 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,787 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 101,65%
% SERVI AU PRIX LIMITE 60,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,10%
A COMPARER A -0,52%
EN DATE DU 21/07/22
DATE DE REGLEMENT 21/11/22
OATei*
MATURITE 25/07/32
COUPON 3,15%
VOLUME ADJUGE 462 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,338 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 130,95%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,05%
A COMPARER A -1,02%
EN DATE DU 18/08/22
DATE DE REGLEMENT 21/11/22
OATei*
MATURITE 25/07/47
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 199 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 700 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 94,55%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,33%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 21/11/22
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