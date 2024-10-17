TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OATei
MATURITE 01/03/29
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 843 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,897 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 97,43%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,69%
A COMPARER A 0,75%
EN DATE DU 14/08/24
DATE DE REGLEMENT 21/10/24
OATei
MATURITE 25/07/34
COUPON 0,60%
VOLUME ADJUGE 548 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,300 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 97,53%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,86%
A COMPARER A 0,88%
EN DATE DU 18/07/24
DATE DE REGLEMENT 21/10/24
OATi
MATURITE 01/03/36
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 513 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,373 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 90,03%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,03%
A COMPARER A 1,01%
EN DATE DU 14/08/24
DATE DE REGLEMENT 21/10/24
OATei
MATURITE 25/07/40
COUPON 1,80%
VOLUME ADJUGE 351 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 892 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 110,65%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,06%
A COMPARER A 1,13%
EN DATE DU 19/09/24
DATE DE REGLEMENT 21/10/24
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