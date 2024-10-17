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TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation
information fournie par Reuters 17/10/2024 à 11:59

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OATei

MATURITE 01/03/29

COUPON 0,10%

VOLUME ADJUGE 843 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 1,897 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 97,43%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 0,69%

A COMPARER A 0,75%

EN DATE DU 14/08/24

DATE DE REGLEMENT 21/10/24

OATei

MATURITE 25/07/34

COUPON 0,60%

VOLUME ADJUGE 548 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 1,300 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 97,53%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 0,86%

A COMPARER A 0,88%

EN DATE DU 18/07/24

DATE DE REGLEMENT 21/10/24

OATi

MATURITE 01/03/36

COUPON 0,10%

VOLUME ADJUGE 513 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 1,373 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 90,03%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 1,03%

A COMPARER A 1,01%

EN DATE DU 14/08/24

DATE DE REGLEMENT 21/10/24

OATei

MATURITE 25/07/40

COUPON 1,80%

VOLUME ADJUGE 351 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 892 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 110,65%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 1,06%

A COMPARER A 1,13%

EN DATE DU 19/09/24

DATE DE REGLEMENT 21/10/24

Inflation
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