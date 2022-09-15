TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation
information fournie par Reuters15/09/2022 à 11:56
PARIS, 15 sept. (Reuters) - Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OATi*
MATURITE 01/03/25
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 655 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 2,931 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 103,05%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -1,14%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 19/09/22
OATei*
MATURITE 25/07/38
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 417 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,431 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 99,21%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,15%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 19/09/22
OATei*
MATURITE 25/07/53
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 178 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 843 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 99,25%
% SERVI AU PRIX LIMITE 80,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,12%
A COMPARER A 0,07%
EN DATE DU 21/07/22
DATE DE REGLEMENT 19/09/22
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