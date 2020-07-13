TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
Reuters•13/07/2020 à 14:54
PARIS, 13 juil. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,496 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,950 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,550%
% SERVI AU PRIX LIMITE 23,23%
TAUX MOYEN PONDERE -0,555%
A COMPARER A -0,551%
EN DATE DU 06/07/20
DATE DE REGLEMENT 15/07/20
BTF 22 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,497 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,055 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,550%
% SERVI AU PRIX LIMITE 70,09%
TAUX MOYEN PONDERE -0,552%
A COMPARER A -0,557%
EN DATE DU 06/07/20
DATE DE REGLEMENT 5158
BTF 36 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 799 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,360 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,555%
% SERVI AU PRIX LIMITE 30,26%
TAUX MOYEN PONDERE -0,56%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 48 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,996 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,800 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,555%
% SERVI AU PRIX LIMITE 76,11%
TAUX MOYEN PONDERE -0,557%
A COMPARER A -0,559%
EN DATE DU 06/07/20
DATE DE REGLEMENT
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valeur
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dernier
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var.
|5027.9
|+1.16%
|0.215
|+12.92%
|33.61
|+0.87%
|2.985
|-0.67%
|15.246
|+0.77%
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