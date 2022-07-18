TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters18/07/2022 à 14:53
PARIS, 18 juil. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,999 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,000 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,265%
% SERVI AU PRIX LIMITE 64,11%
TAUX MOYEN PONDERE -0,272%
A COMPARER A -0,286%
EN DATE DU 11/07/22
DATE DE REGLEMENT 20/07/22
BTF 19 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 597 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,970 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,010%
% SERVI AU PRIX LIMITE 31,23%
TAUX MOYEN PONDERE -0,014%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 6806
BTF 21 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,199 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,281 MDS EUROS
PRIX LIMITE 0,080%
% SERVI AU PRIX LIMITE 32,09%
TAUX MOYEN PONDERE 0,076%
A COMPARER A 0,037%
EN DATE DU 11/07/22
DATE DE REGLEMENT
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,498 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,045 MDS EUROS
PRIX LIMITE 0,550%
% SERVI AU PRIX LIMITE 12,80%
TAUX MOYEN PONDERE 0,545%
A COMPARER A 0,450%
EN DATE DU 11/07/22
DATE DE REGLEMENT
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