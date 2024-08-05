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TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 05/08/2024 à 14:55

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 10 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 599 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 3,569 MDS EUROS

PRIX LIMITE 3,500%

% SERVI AU PRIX LIMITE 58,73%

TAUX MOYEN PONDERE 3,50%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 07/08/24

BTF 13 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,495 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 8,975 MDS EUROS

PRIX LIMITE 3,490%

% SERVI AU PRIX LIMITE 60,43%

TAUX MOYEN PONDERE 3,485%

A COMPARER A 3,610%

EN DATE DU 29/07/24

DATE DE REGLEMENT 10155

BTF 27 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,699 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 5,975 MDS EUROS

PRIX LIMITE 3,255%

% SERVI AU PRIX LIMITE 80,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3,245%

A COMPARER A 3,456%

EN DATE DU 29/07/24

DATE DE REGLEMENT

BTF 49 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,500 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 5,270 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,935%

% SERVI AU PRIX LIMITE 32,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,924%

A COMPARER A 3,252%

EN DATE DU 29/07/24

DATE DE REGLEMENT

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