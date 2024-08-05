TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 10 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 599 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,569 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,500%
% SERVI AU PRIX LIMITE 58,73%
TAUX MOYEN PONDERE 3,50%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 07/08/24
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,495 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,975 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,490%
% SERVI AU PRIX LIMITE 60,43%
TAUX MOYEN PONDERE 3,485%
A COMPARER A 3,610%
EN DATE DU 29/07/24
DATE DE REGLEMENT 10155
BTF 27 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,699 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,975 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,255%
% SERVI AU PRIX LIMITE 80,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,245%
A COMPARER A 3,456%
EN DATE DU 29/07/24
DATE DE REGLEMENT
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,500 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,270 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,935%
% SERVI AU PRIX LIMITE 32,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,924%
A COMPARER A 3,252%
EN DATE DU 29/07/24
DATE DE REGLEMENT
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer