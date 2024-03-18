TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,395 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 10,540 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,870%
% SERVI AU PRIX LIMITE 75,45%
TAUX MOYEN PONDERE 3,867%
A COMPARER A 3,850%
EN DATE DU 11/03/24
DATE DE REGLEMENT 20/03/24
BTF 16 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 596 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,155 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,800%
% SERVI AU PRIX LIMITE 46,79%
TAUX MOYEN PONDERE 3,796%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 8906
BTF 26 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,796 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,220 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,780%
% SERVI AU PRIX LIMITE 37,35%
TAUX MOYEN PONDERE 3,775%
A COMPARER A 3,747%
EN DATE DU 11/03/24
DATE DE REGLEMENT
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,794 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,510 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,530%
% SERVI AU PRIX LIMITE 33,29%
TAUX MOYEN PONDERE 3,526%
A COMPARER A 3,450%
EN DATE DU 11/03/24
DATE DE REGLEMENT
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer