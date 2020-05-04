TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
Reuters•04/05/2020 à 14:56
PARIS, 4 mai (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 4,197 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 12,855 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,470%
% SERVI AU PRIX LIMITE 54,17%
TAUX MOYEN PONDERE -0,475%
A COMPARER A -0,454%
EN DATE DU 27/04/20
DATE DE REGLEMENT 06/05/20
BTF 20 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,295 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,660 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,450%
% SERVI AU PRIX LIMITE 30,27%
TAUX MOYEN PONDERE -0,455%
A COMPARER A -0,427%
EN DATE DU 27/04/20
DATE DE REGLEMENT 3275
BTF 46 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 998 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,165 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,475%
% SERVI AU PRIX LIMITE 48,69%
TAUX MOYEN PONDERE -0,477%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,998 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,895 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,460%
% SERVI AU PRIX LIMITE 68,01%
TAUX MOYEN PONDERE -0,462%
A COMPARER A -0,403%
EN DATE DU 27/04/20
DATE DE REGLEMENT
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valeur
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dernier
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var.
|4392.38
|-3.93%
|30.47
|-7.25%
|13.36
|-6.31%
|55.12
|-4.77%
|0.723
|+19.50%
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