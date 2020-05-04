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+ fortes hausses et baisses SBF 120

TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
Reuters04/05/2020 à 14:56

PARIS, 4 mai (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 13 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 4,197 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 12,855 MDS EUROS

PRIX LIMITE -0,470%

% SERVI AU PRIX LIMITE 54,17%

TAUX MOYEN PONDERE -0,475%

A COMPARER A -0,454%

EN DATE DU 27/04/20

DATE DE REGLEMENT 06/05/20

BTF 20 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,295 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 6,660 MDS EUROS

PRIX LIMITE -0,450%

% SERVI AU PRIX LIMITE 30,27%

TAUX MOYEN PONDERE -0,455%

A COMPARER A -0,427%

EN DATE DU 27/04/20

DATE DE REGLEMENT 3275

BTF 46 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 998 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 4,165 MDS EUROS

PRIX LIMITE -0,475%

% SERVI AU PRIX LIMITE 48,69%

TAUX MOYEN PONDERE -0,477%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT

BTF 50 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,998 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 6,895 MDS EUROS

PRIX LIMITE -0,460%

% SERVI AU PRIX LIMITE 68,01%

TAUX MOYEN PONDERE -0,462%

A COMPARER A -0,403%

EN DATE DU 27/04/20

DATE DE REGLEMENT

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