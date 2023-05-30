TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters30/05/2023 à 14:53
PARIS, 30 mai (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,695 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,995 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,205%
% SERVI AU PRIX LIMITE 72,05%
TAUX MOYEN PONDERE 3,202%
A COMPARER A 3,115%
EN DATE DU 22/05/23
DATE DE REGLEMENT 01/06/23
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 399 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,750 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,160%
% SERVI AU PRIX LIMITE 60,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,147%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 3374
BTF 20 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,995 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,585 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,280%
% SERVI AU PRIX LIMITE 93,01%
TAUX MOYEN PONDERE 3,274%
A COMPARER A 3,234%
EN DATE DU 22/05/23
DATE DE REGLEMENT
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,795 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,040 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,365%
% SERVI AU PRIX LIMITE 28,90%
TAUX MOYEN PONDERE 3,359%
A COMPARER A 3,324%
EN DATE DU 22/05/23
DATE DE REGLEMENT
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