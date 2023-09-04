TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters04/09/2023 à 14:54
PARIS, 4 sept. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 3 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 700 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 1,531 MD EUROS
PRIX LIMITE 3,520%
% SERVI AU PRIX LIMITE 34,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,501%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 06/09/23
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,192 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,551 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,660%
% SERVI AU PRIX LIMITE 95,18%
TAUX MOYEN PONDERE 3,657%
A COMPARER A 3,664%
EN DATE DU 28/08/23
DATE DE REGLEMENT 6597
BTF 22 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,693 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,586 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,660%
% SERVI AU PRIX LIMITE 79,20%
TAUX MOYEN PONDERE 3,657%
A COMPARER A 3,671%
EN DATE DU 28/08/23
DATE DE REGLEMENT
BTF 48 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,998 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,820 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,615%
% SERVI AU PRIX LIMITE 36,88%
TAUX MOYEN PONDERE 3,609%
A COMPARER A 3,631%
EN DATE DU 28/08/23
DATE DE REGLEMENT
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