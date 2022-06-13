TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters13/06/2022 à 14:54
PARIS, 13 juin (Reuters) - R├ęsultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,599 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,198 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,445%
% SERVI AU PRIX LIMITE 30,71%
TAUX MOYEN PONDERE -0,457%
A COMPARER A -0,555%
EN DATE DU 07/06/22
DATE DE REGLEMENT 15/06/22
BTF 22 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,399 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,162 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,175%
% SERVI AU PRIX LIMITE 68,14%
TAUX MOYEN PONDERE -0,178%
A COMPARER A -0,295%
EN DATE DU 07/06/22
DATE DE REGLEMENT 6988
BTF 48 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 899 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,517 MDS EUROS
PRIX LIMITE 0,540%
% SERVI AU PRIX LIMITE 18,92%
TAUX MOYEN PONDERE 0,531%
A COMPARER A 0,239%
EN DATE DU 07/06/22
DATE DE REGLEMENT
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