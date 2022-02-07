TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters07/02/2022 à 14:55
PARIS, 7 févr. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,797 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,159 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,645%
% SERVI AU PRIX LIMITE 10,80%
TAUX MOYEN PONDERE -0,654%
A COMPARER A -0,671%
EN DATE DU 31/01/22
DATE DE REGLEMENT 09/02/22
BTF 20 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,496 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,220 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,625%
% SERVI AU PRIX LIMITE 51,24%
TAUX MOYEN PONDERE -0,627%
A COMPARER A -0,660%
EN DATE DU 31/01/22
DATE DE REGLEMENT 7771
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,296 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,234 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,470%
% SERVI AU PRIX LIMITE 95,50%
TAUX MOYEN PONDERE -0,47%
A COMPARER A -0,643%
EN DATE DU 31/01/22
DATE DE REGLEMENT
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