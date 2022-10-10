TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters10/10/2022 à 14:54
PARIS, 10 oct. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,398 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,833 MDS EUROS
PRIX LIMITE 0,790%
% SERVI AU PRIX LIMITE 70,94%
TAUX MOYEN PONDERE 0,781%
A COMPARER A 0,646%
EN DATE DU 03/10/22
DATE DE REGLEMENT 12/10/22
BTF 21 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,746 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,291 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,205%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,191%
A COMPARER A 1,206%
EN DATE DU 03/10/22
DATE DE REGLEMENT 6343
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,000 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,350 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,980%
% SERVI AU PRIX LIMITE 35,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,95%
A COMPARER A 1,814%
EN DATE DU 03/10/22
DATE DE REGLEMENT
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer