TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters10/07/2023 à 14:54
PARIS, 10 juil. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,400 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,580 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,585%
% SERVI AU PRIX LIMITE 68,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,556%
A COMPARER A 3,439%
EN DATE DU 03/07/23
DATE DE REGLEMENT 12/07/23
BTF 22 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,500 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,920 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,675%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,673%
A COMPARER A 3,584%
EN DATE DU 03/07/23
DATE DE REGLEMENT 6536
BTF 48 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,897 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,940 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,770%
% SERVI AU PRIX LIMITE 28,54%
TAUX MOYEN PONDERE 3,761%
A COMPARER A 3,697%
EN DATE DU 03/07/23
DATE DE REGLEMENT
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer