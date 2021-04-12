TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
Reuters•12/04/2021 à 14:54
PARIS, 12 avr. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,495 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 9,320 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,625%
% SERVI AU PRIX LIMITE 16,93%
TAUX MOYEN PONDERE -0,63%
A COMPARER A -0,625%
EN DATE DU 06/04/21
DATE DE REGLEMENT 14/04/21
BTF 23 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,798 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,340 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,630%
% SERVI AU PRIX LIMITE 56,05%
TAUX MOYEN PONDERE -0,633%
A COMPARER A -0,621%
EN DATE DU 06/04/21
DATE DE REGLEMENT 8495
BTF 45 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 498 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,460 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,630%
% SERVI AU PRIX LIMITE 35,93%
TAUX MOYEN PONDERE -0,634%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,694 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,905 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,625%
% SERVI AU PRIX LIMITE 34,54%
TAUX MOYEN PONDERE -0,629%
A COMPARER A -0,632%
EN DATE DU 06/04/21
DATE DE REGLEMENT
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