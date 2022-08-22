TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters22/08/2022 à 14:54
PARIS, 22 août (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,798 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 9,169 MDS EUROS
PRIX LIMITE 0,070%
% SERVI AU PRIX LIMITE 18,11%
TAUX MOYEN PONDERE 0,058%
A COMPARER A 0,019%
EN DATE DU 16/08/22
DATE DE REGLEMENT 24/08/22
BTF 20 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,400 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,950 MDS EUROS
PRIX LIMITE 0,090%
% SERVI AU PRIX LIMITE 92,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,084%
A COMPARER A 0,163%
EN DATE DU 16/08/22
DATE DE REGLEMENT 4969
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,598 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,423 MDS EUROS
PRIX LIMITE 0,685%
% SERVI AU PRIX LIMITE 16,26%
TAUX MOYEN PONDERE 0,68%
A COMPARER A 0,615%
EN DATE DU 16/08/22
DATE DE REGLEMENT
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