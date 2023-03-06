TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters06/03/2023 à 14:54
PARIS, 6 mars (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,596 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,220 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,830%
% SERVI AU PRIX LIMITE 99,32%
TAUX MOYEN PONDERE 2,825%
A COMPARER A 2,690%
EN DATE DU 27/02/23
DATE DE REGLEMENT 08/03/23
BTF 20 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,398 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,407 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,030%
% SERVI AU PRIX LIMITE 23,26%
TAUX MOYEN PONDERE 3,022%
A COMPARER A 2,928%
EN DATE DU 27/02/23
DATE DE REGLEMENT 6938
BTF 38 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 399 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,207 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,195%
% SERVI AU PRIX LIMITE 88,46%
TAUX MOYEN PONDERE 3,189%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,770 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,280 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,360%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,358%
A COMPARER A 3,240%
EN DATE DU 27/02/23
DATE DE REGLEMENT
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