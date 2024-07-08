TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 8 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 490 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,630 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,675%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,668%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 10/07/24
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,596 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,545 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,680%
% SERVI AU PRIX LIMITE 38,45%
TAUX MOYEN PONDERE 3,674%
A COMPARER A 3,687%
EN DATE DU 01/07/24
DATE DE REGLEMENT 11411
BTF 27 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,498 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,745 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,575%
% SERVI AU PRIX LIMITE 71,86%
TAUX MOYEN PONDERE 3,572%
A COMPARER A 3,589%
EN DATE DU 01/07/24
DATE DE REGLEMENT
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,694 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,545 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,440%
% SERVI AU PRIX LIMITE 90,99%
TAUX MOYEN PONDERE 3,439%
A COMPARER A 3,477%
EN DATE DU 01/07/24
DATE DE REGLEMENT
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