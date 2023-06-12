TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters12/06/2023 à 14:53
PARIS, 12 juin (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,698 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,435 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,330%
% SERVI AU PRIX LIMITE 34,25%
TAUX MOYEN PONDERE 3,323%
A COMPARER A 3,267%
EN DATE DU 05/06/23
DATE DE REGLEMENT 14/06/23
BTF 22 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,496 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,080 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,415%
% SERVI AU PRIX LIMITE 84,65%
TAUX MOYEN PONDERE 3,41%
A COMPARER A 3,394%
EN DATE DU 05/06/23
DATE DE REGLEMENT 7311
BTF 32 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 500 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 1,185 MD EUROS
PRIX LIMITE 3,400%
% SERVI AU PRIX LIMITE 94,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,392%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 48 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,494 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,225 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,430%
% SERVI AU PRIX LIMITE 92,76%
TAUX MOYEN PONDERE 3,429%
A COMPARER A 3,430%
EN DATE DU 05/06/23
DATE DE REGLEMENT
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