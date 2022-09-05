TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters05/09/2022 à 14:53
PARIS, 5 sept. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,000 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,890 MDS EUROS
PRIX LIMITE 0,065%
% SERVI AU PRIX LIMITE 20,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,039%
A COMPARER A -0,027%
EN DATE DU 29/08/22
DATE DE REGLEMENT 07/09/22
BTF 22 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,176 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,246 MDS EUROS
PRIX LIMITE 0,170%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,16%
A COMPARER A 0,084%
EN DATE DU 29/08/22
DATE DE REGLEMENT 7599
BTF 40 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 380 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 1,342 MD EUROS
PRIX LIMITE 0,480%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,473%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 48 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,299 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,901 MDS EUROS
PRIX LIMITE 0,765%
% SERVI AU PRIX LIMITE 88,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,746%
A COMPARER A 0,658%
EN DATE DU 29/08/22
DATE DE REGLEMENT
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