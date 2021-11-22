TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters22/11/2021 à 14:55
PARIS, 22 nov. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,896 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 10,140 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,955%
% SERVI AU PRIX LIMITE 54,98%
TAUX MOYEN PONDERE -0,959%
A COMPARER A -0,863%
EN DATE DU 15/11/21
DATE DE REGLEMENT 24/11/21
BTF 23 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,597 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,560 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,845%
% SERVI AU PRIX LIMITE 74,30%
TAUX MOYEN PONDERE -0,847%
A COMPARER A -0,800%
EN DATE DU 15/11/21
DATE DE REGLEMENT 4985
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,098 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,290 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,750%
% SERVI AU PRIX LIMITE 68,01%
TAUX MOYEN PONDERE -0,754%
A COMPARER A -0,754%
EN DATE DU 15/11/21
DATE DE REGLEMENT
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