TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters12/09/2022 à 14:52
PARIS, 12 sept. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,596 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,595 MDS EUROS
PRIX LIMITE 0,655%
% SERVI AU PRIX LIMITE 57,30%
TAUX MOYEN PONDERE 0,648%
A COMPARER A 0,039%
EN DATE DU 05/09/22
DATE DE REGLEMENT 14/09/22
BTF 21 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,425 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,360 MDS EUROS
PRIX LIMITE 0,750%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,747%
A COMPARER A 0,160%
EN DATE DU 05/09/22
DATE DE REGLEMENT 6762
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,498 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,653 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,460%
% SERVI AU PRIX LIMITE 50,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,45%
A COMPARER A 0,746%
EN DATE DU 05/09/22
DATE DE REGLEMENT
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer