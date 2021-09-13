TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters13/09/2021 à 14:52
PARIS, 13 sept. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,997 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 11,840 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,650%
% SERVI AU PRIX LIMITE 53,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,651%
A COMPARER A -0,652%
EN DATE DU 06/09/21
DATE DE REGLEMENT 15/09/21
BTF 21 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,840 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,340 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,675%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,675%
A COMPARER A -0,668%
EN DATE DU 06/09/21
DATE DE REGLEMENT 5897
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,897 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,785 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,645%
% SERVI AU PRIX LIMITE 18,02%
TAUX MOYEN PONDERE -0,649%
A COMPARER A -0,655%
EN DATE DU 06/09/21
DATE DE REGLEMENT
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