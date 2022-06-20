TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters20/06/2022 à 14:55
PARIS, 20 juin (Reuters) - R├ęsultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,099 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,108 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,455%
% SERVI AU PRIX LIMITE 7,59%
TAUX MOYEN PONDERE -0,465%
A COMPARER A -0,457%
EN DATE DU 13/06/22
DATE DE REGLEMENT 22/06/22
BTF 21 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,298 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,429 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,090%
% SERVI AU PRIX LIMITE 80,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,096%
A COMPARER A -0,178%
EN DATE DU 13/06/22
DATE DE REGLEMENT 6079
BTF 39 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 499 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,243 MDS EUROS
PRIX LIMITE 0,315%
% SERVI AU PRIX LIMITE 20,40%
TAUX MOYEN PONDERE 0,309%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,099 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,130 MDS EUROS
PRIX LIMITE 0,720%
% SERVI AU PRIX LIMITE 35,14%
TAUX MOYEN PONDERE 0,708%
A COMPARER A 0,531%
EN DATE DU 13/06/22
DATE DE REGLEMENT
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