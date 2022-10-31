TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters31/10/2022 à 14:53
PARIS, 31 oct. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,825 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,875 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,350%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,33%
A COMPARER A 1,000%
EN DATE DU 24/10/22
DATE DE REGLEMENT 02/11/22
BTF 22 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,298 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,770 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,685%
% SERVI AU PRIX LIMITE 86,12%
TAUX MOYEN PONDERE 1,68%
A COMPARER A 1,579%
EN DATE DU 24/10/22
DATE DE REGLEMENT 6430
BTF 48 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,398 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,965 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,165%
% SERVI AU PRIX LIMITE 30,18%
TAUX MOYEN PONDERE 2,145%
A COMPARER A 2,166%
EN DATE DU 24/10/22
DATE DE REGLEMENT
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