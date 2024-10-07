TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 7 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 390 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,170 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,235%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,227%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 09/10/24
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 4,396 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 11,730 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,170%
% SERVI AU PRIX LIMITE 84,21%
TAUX MOYEN PONDERE 3,167%
A COMPARER A 3,250%
EN DATE DU 30/09/24
DATE DE REGLEMENT 8238
BTF 26 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,698 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,290 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,020%
% SERVI AU PRIX LIMITE 65,93%
TAUX MOYEN PONDERE 3,016%
A COMPARER A 3,028%
EN DATE DU 30/09/24
DATE DE REGLEMENT
BTF 52 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,485 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,660 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,750%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,746%
A COMPARER A 2,714%
EN DATE DU 30/09/24
DATE DE REGLEMENT
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