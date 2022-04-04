TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters04/04/2022 à 14:54
PARIS, 4 avr. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,994 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 9,960 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,645%
% SERVI AU PRIX LIMITE 36,70%
TAUX MOYEN PONDERE -0,649%
A COMPARER A -0,650%
EN DATE DU 28/03/22
DATE DE REGLEMENT 06/04/22
BTF 20 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 925 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,890 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,615%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,616%
A COMPARER A -0,616%
EN DATE DU 28/03/22
DATE DE REGLEMENT 8215
BTF 22 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 399 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,500 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,640%
% SERVI AU PRIX LIMITE 11,22%
TAUX MOYEN PONDERE -0,652%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 997 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,285 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,405%
% SERVI AU PRIX LIMITE 24,43%
TAUX MOYEN PONDERE -0,41%
A COMPARER A -0,472%
EN DATE DU 28/03/22
DATE DE REGLEMENT
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