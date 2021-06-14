TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
Reuters•14/06/2021 à 14:55
PARIS, 14 juin (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,797 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 13,655 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,655%
% SERVI AU PRIX LIMITE 76,35%
TAUX MOYEN PONDERE -0,656%
A COMPARER A -0,643%
EN DATE DU 07/06/21
DATE DE REGLEMENT 16/06/21
BTF 22 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,693 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,870 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,645%
% SERVI AU PRIX LIMITE 8,37%
TAUX MOYEN PONDERE -0,649%
A COMPARER A -0,641%
EN DATE DU 07/06/21
DATE DE REGLEMENT 13871
BTF 40 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 397 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,570 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,645%
% SERVI AU PRIX LIMITE 18,94%
TAUX MOYEN PONDERE -0,646%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 48 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,597 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,955 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,645%
% SERVI AU PRIX LIMITE 43,23%
TAUX MOYEN PONDERE -0,647%
A COMPARER A -0,636%
EN DATE DU 07/06/21
DATE DE REGLEMENT
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