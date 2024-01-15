TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,995 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 9,365 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,835%
% SERVI AU PRIX LIMITE 27,40%
TAUX MOYEN PONDERE 3,829%
A COMPARER A 3,844%
EN DATE DU 08/01/24
DATE DE REGLEMENT 17/01/24
BTF 27 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,692 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,150 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,700%
% SERVI AU PRIX LIMITE 77,35%
TAUX MOYEN PONDERE 3,697%
A COMPARER A 3,766%
EN DATE DU 08/01/24
DATE DE REGLEMENT 6261
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,594 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,245 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,320%
% SERVI AU PRIX LIMITE 77,03%
TAUX MOYEN PONDERE 3,319%
A COMPARER A 3,341%
EN DATE DU 08/01/24
DATE DE REGLEMENT
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer