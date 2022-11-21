TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters21/11/2022 à 14:54
PARIS, 21 nov. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,199 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,220 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,370%
% SERVI AU PRIX LIMITE 88,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,341%
A COMPARER A 1,431%
EN DATE DU 14/11/22
DATE DE REGLEMENT 23/11/22
BTF 23 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,499 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,850 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,880%
% SERVI AU PRIX LIMITE 14,14%
TAUX MOYEN PONDERE 1,838%
A COMPARER A 1,759%
EN DATE DU 14/11/22
DATE DE REGLEMENT 5954
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,475 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,525 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,300%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,275%
A COMPARER A 2,374%
EN DATE DU 14/11/22
DATE DE REGLEMENT
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