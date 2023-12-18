TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,298 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,929 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,745%
% SERVI AU PRIX LIMITE 29,90%
TAUX MOYEN PONDERE 3,729%
A COMPARER A 3,778%
EN DATE DU 11/12/23
DATE DE REGLEMENT 20/12/23
BTF 23 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 996 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,355 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,695%
% SERVI AU PRIX LIMITE 86,14%
TAUX MOYEN PONDERE 3,69%
A COMPARER A 3,739%
EN DATE DU 11/12/23
DATE DE REGLEMENT 6081
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 698 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,079 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,345%
% SERVI AU PRIX LIMITE 22,60%
TAUX MOYEN PONDERE 3,333%
A COMPARER A 3,423%
EN DATE DU 11/12/23
DATE DE REGLEMENT
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer