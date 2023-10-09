TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters09/10/2023 à 14:54
PARIS, 9 oct. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 8 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 485 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 1,160 MD EUROS
PRIX LIMITE 3,735%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,726%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 11/10/23
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,994 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,760 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,765%
% SERVI AU PRIX LIMITE 86,23%
TAUX MOYEN PONDERE 3,761%
A COMPARER A 3,773%
EN DATE DU 02/10/23
DATE DE REGLEMENT 5538
BTF 21 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,496 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,230 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,830%
% SERVI AU PRIX LIMITE 34,24%
TAUX MOYEN PONDERE 3,825%
A COMPARER A 3,828%
EN DATE DU 02/10/23
DATE DE REGLEMENT
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,497 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,605 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,760%
% SERVI AU PRIX LIMITE 23,93%
TAUX MOYEN PONDERE 3,755%
A COMPARER A 3,787%
EN DATE DU 02/10/23
DATE DE REGLEMENT
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