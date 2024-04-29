TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,296 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,885 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3.805,000%
% SERVI AU PRIX LIMITE 9600,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3800,00%
A COMPARER A 3,825%
EN DATE DU 22/04/24
DATE DE REGLEMENT 02/05/24
BTF 24 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,593 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,410 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3.715,000%
% SERVI AU PRIX LIMITE 1725,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3710,00%
A COMPARER A 3,710%
EN DATE DU 22/04/24
DATE DE REGLEMENT 8213
BTF 39 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 600 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,368 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3.565,000%
% SERVI AU PRIX LIMITE 4000,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3564,00%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,695 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,050 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3.490,000%
% SERVI AU PRIX LIMITE 5755,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3488,00%
A COMPARER A 3,474%
EN DATE DU 22/04/24
DATE DE REGLEMENT
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