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TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 29/04/2024 à 14:54

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 13 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,296 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 7,885 MDS EUROS

PRIX LIMITE 3.805,000%

% SERVI AU PRIX LIMITE 9600,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3800,00%

A COMPARER A 3,825%

EN DATE DU 22/04/24

DATE DE REGLEMENT 02/05/24

BTF 24 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,593 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 5,410 MDS EUROS

PRIX LIMITE 3.715,000%

% SERVI AU PRIX LIMITE 1725,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3710,00%

A COMPARER A 3,710%

EN DATE DU 22/04/24

DATE DE REGLEMENT 8213

BTF 39 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 600 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 3,368 MDS EUROS

PRIX LIMITE 3.565,000%

% SERVI AU PRIX LIMITE 4000,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3564,00%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT

BTF 51 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,695 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 6,050 MDS EUROS

PRIX LIMITE 3.490,000%

% SERVI AU PRIX LIMITE 5755,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3488,00%

A COMPARER A 3,474%

EN DATE DU 22/04/24

DATE DE REGLEMENT

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