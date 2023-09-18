TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters18/09/2023 à 14:53
PARIS, 18 sept. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,499 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,690 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,835%
% SERVI AU PRIX LIMITE 84,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,83%
A COMPARER A 3,696%
EN DATE DU 11/09/23
DATE DE REGLEMENT 20/09/23
BTF 20 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,794 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,161 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,830%
% SERVI AU PRIX LIMITE 47,16%
TAUX MOYEN PONDERE 3,828%
A COMPARER A 3,684%
EN DATE DU 11/09/23
DATE DE REGLEMENT 9367
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,200 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,775 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,790%
% SERVI AU PRIX LIMITE 20,45%
TAUX MOYEN PONDERE 3,773%
A COMPARER A 3,646%
EN DATE DU 11/09/23
DATE DE REGLEMENT
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