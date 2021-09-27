TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters27/09/2021 à 14:53
PARIS, 27 sept. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,996 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 9,100 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,735%
% SERVI AU PRIX LIMITE 86,53%
TAUX MOYEN PONDERE -0,739%
A COMPARER A -0,652%
EN DATE DU 20/09/21
DATE DE REGLEMENT 29/09/21
BTF 23 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,196 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,220 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,675%
% SERVI AU PRIX LIMITE 65,05%
TAUX MOYEN PONDERE -0,677%
A COMPARER A -0,681%
EN DATE DU 20/09/21
DATE DE REGLEMENT 5020
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,697 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,485 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,645%
% SERVI AU PRIX LIMITE 23,35%
TAUX MOYEN PONDERE -0,65%
A COMPARER A -0,657%
EN DATE DU 20/09/21
DATE DE REGLEMENT
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