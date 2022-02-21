TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters21/02/2022 à 14:53
PARIS, 21 févr. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,698 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,391 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,680%
% SERVI AU PRIX LIMITE 31,96%
TAUX MOYEN PONDERE -0,685%
A COMPARER A -0,705%
EN DATE DU 14/02/22
DATE DE REGLEMENT 23/02/22
BTF 22 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,696 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,436 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,675%
% SERVI AU PRIX LIMITE 59,41%
TAUX MOYEN PONDERE -0,678%
A COMPARER A -0,677%
EN DATE DU 14/02/22
DATE DE REGLEMENT 7126
BTF 48 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,495 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,420 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,585%
% SERVI AU PRIX LIMITE 61,28%
TAUX MOYEN PONDERE -0,586%
A COMPARER A -0,557%
EN DATE DU 14/02/22
DATE DE REGLEMENT
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